«Переволновалась и укусила»: Светлана Крючкова раскрыла правду, как ее взяли на роль в «Большой перемене»

Актриса Светлана Крючкова рассказала, что на пробах в фильм «Большая перемена» укусила режиссера Алексея Коренева от волнения. Артистка думала, что после этого ее не выберут, но произошло все с точностью наоборот.

Крючкова поделилась воспоминаниями на творческом вечере в рамках фестиваля «На семи холмах».

«Я так переволновалась, что укусила режиссера Алексея Коренева. Пробы тут же прекратились», - поделилась актриса. Ее слова приводит сайт aif.ru.

Сначала Крючкова пробовалась на роль жены Ганжи, но в итоге ее утвердили на место ученицы Нелли Ледневой.

Сама же актриса после укуса режиссера ехала домой и «рыдала»: думала, «опять что-то не так сделала».

В июне сообщалось, что 73-летняя Крючкова четыре года отказывается от ролей в кино – она сосредоточена на работе в театре. Однако знаменитость боится потерять работу – у актрисы есть проблемы со здоровьем.

В 2015 году у нее нашли опухоль в груди. После коронавируса, которым Крючкова переболела два года назад, начались осложнения. Из-за работы на сцене и постоянного света в глаза она стала плохо видеть.