Боится потерять театр: 72-летняя Крючкова испытывает проблемы со здоровьем после онкологии

Актриса Светлана Крючкова рассказала, почему уже четыре года отказывается от предложений режиссеров сняться в кино. 72-летняя знаменитость сосредоточена на театре, но очень переживает, что из-за проблем со здоровьем может потерять свою работу. Об этом сообщается в программе Пятого канала «Светская хроника».

Напомним, что в 2015 году у женщины обнаружили опухоль в области груди. Операция по ее удалению прошла в Германии. Актриса находится в ремиссии восемь лет, но продолжает обследоваться.

Два года назад на долю Крючковой выпало еще одно испытание. Она заболела ковидом, после которого начались осложнения. СМИ пишут, что лицо артистки разбил паралич. Она мучилась от бессонницы, началась депрессия, были проблемы с речью. После лечения у невролога женщине посоветовали побывать в санатории.

Сейчас она старается следить за своим здоровьем, но продолжает выступать на сцене театра. Правда, женщина переживает, что придется отказаться и от этой работы.

«Я работаю на сцене 50 лет, то есть 50 лет мне сжигают роговицу. Я стала плохо видеть, мне неудобно читать. Я только прошу на сцене: «Не слепите меня так, что я даже не понимаю, куда смотреть. Где лицо моего партнера?» – делится актриса.