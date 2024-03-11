Перевел незнакомцу необходимую сумму и стал ждать анкету: Михаила Дегтяря обманули при оформлении визы в США

Известный режиссер-документалист, а также экс-ведущий программы «Вести» Михаил Дегтярь стал жертвой мошенников. Его обманули при оформлении визы в США, передает Regnum.

Михаил обратился в полицию 6 марта. Он рассказал стражам порядка, что решил воспользоваться помощью составителя анкет при оформлении визы в Соединенные Штаты. Режиссер нашел такого человека в Сети, договорился с ним обо всем и перевел деньги.

Однако спустя несколько дней никакого ответа не последовало. На звонки и сообщения составитель анкеты не реагирует. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей. В настоящий момент по факту случившегося организована проверка.

Ранее сообщалось, что актер Александр Воеводин, сыгравший в «Возвращении Мухтара», стал жертвой мошенников. Он лишился 250 тысяч рублей при переводе денег на «безопасный счет».