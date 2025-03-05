«Переступил черту»: с чего начался конфликт Алсу с экс-мужем Абрамовым

Светский обозреватель Мария Тарханова рассказала о конфликте певицы Алсу с бывшим мужем Яном Абрамовым. Она считает, что бизнесмен перешел черту и задел репутацию артистки. Об этом сообщает Пятый канал.

Расставание исполнительницы хита «Зимний сон» с супругом стал громом среди ясного неба. СМИ сообщали, что поводом послужили измены бизнесмена. Об этом же намекала и сама звезда. Сейчас уже бывшие муж и жена делятся в суде совместно нажитое имущество. Артистка не пошла на уступки и решила забрать свое.

Певица не афишировала причину развода, и Ян тоже молчит. Юрист Катя Гордон говорила о том, что о «загулах» мужчины знали в светской «тусовке»

«Ни у кого их развод не вызвал удивления. Большинство скорее удивилось: а что она так долго терпела?» — рассказывала она.

Светский обозреватель Мария Тарханова убеждена, что мужчина перешел черту, что задело певицу. У нее лопнуло терпение, и она больше не смогла мириться с неверностью.

«Я уверена, что, скорее всего, за все эти годы Алсу знала, что он ей изменяет. Но когда уже переступил эту черту и перестал прятаться, тогда уже, конечно, да. Она начала предпринимать какие-то действия по защите своей репутации», – высказалась она.

После расставания с бизнесменом артистка возобновила активную концертную деятельность и чаще стала появляться на светских мероприятиях. Не так давно она призналась, что получает подарки от мужчин.

Ранее мы писали о том, что Алсу добилась ареста части имущества Абрамова, совместно нажитого в браке.