Алсу продолжает «заваливать» исками Абрамова после слухов о его изменах

В конце августа 2024 года Алсу развелась с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака. Артистка и бизнесмен начали новую жизнь, но не утихают прения по разделу имущества, которое исчисляется миллиардами рублей. Недавно исполнительница хита «Зимний сон» подала новые иски в отношении мужа — один из них удовлетворил суд.

Алсу потребовала запретить Абрамову выезд за рубеж, однако её команда не представила достаточных доказательств необходимости такой инициативы, в результате чего иск был отклонен.

Однако артистке все же удалось добиться ареста части имущества Абрамова, которое было куплено в браке.

«Стороны в процессе обычно могут ходатайствовать о наложении ареста на активы. Боясь, что эти активы могут быть проданы и не попадут под раздел, например. Это нормальная процедура», — объяснил Александр Добровинский в разговоре с Пятым каналом.

Защитник Абрамова не понимает, почему певица пытается сделать скандал на разводе. Абрамов, в свою очередь, хочет расстаться мирно — он не ожидал от Алсу такой жесткой реакции, отметил адвокат предпринимателя.

Напомним, очередное заседание по поводу имущества Алсу и Яна Абрамова состоялось 24 февраля. После его окончания Добровинский заявил, что процесс теперь пойдет «совсем не мягко».