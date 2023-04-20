38-летняя Юлия Пересильд высказалась про «крутого чувака», оплатившего ее полет в космос

В последнее время все внимание публики приковано к Юлии Пересильд. Дело в том, что девушка внесла огромный вклад в развитие отечественного кино, отправившись ради съемок фильма в космос. Общественность поделилась на два лагеря: пока одни восхищаются смелостью Юлии, другие — критикуют и разыскивают спонсора, который оплатил ей полет. Довольно долго артистка хранила молчание, однако недавно ее терпению настал конец. Пересильд вышла на связь с подписчиками и прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Так, актриса поспешила опровергнуть слухи про «крутого чувака», оплатившего ее полет в космос. Юлия с досадой заявила: в современном мире никто не может искренне порадоваться за достижения женщины. По мнению знаменитости, это — несправедливая и печальная ситуация.

«Почему-то в нашей стране если успеха добивается мужчина, значит, — он крутой. А если успехов добивается женщина, значит, — у нее за спиной стоит крутой чувак, который все ей организовал», — высказалась Юлия.

Кроме того, Пересильд выразила искреннее сочувствие всем девушкам, которым не присваивают их заслуги.

Ранее 38-летняя Юлия сообщила о горе в семье. Звезда «Вызова» публично заявила: «Очень грустно». Что именно произошло у Пересильд — узнаете здесь.