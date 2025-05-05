«Мы офигели»: рэпер Гуф усомнился в человечности Сябитовой после знакомства на шоу

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) принял участие в шоу «Сокровища императора» на ТНТ, где познакомился со свахой Розой Сябитовой. Музыкант признался, что у него остались только негативные впечатления от общения с телеведущей.

Артист думал, что Роза следует определенному образу в передаче «Давай поженимся», но он очень удивился, когда узнал, что знаменитость ведет себя в жизни точно так же, как и на экране.

«Мы офигели! <…> Странное появление. Я представлял, что она какая-то человечная», - заявил 45-летний рэп-исполнитель в эфире шоу «Кстати».

Гуф отметил, что очень устал после проекта. Певец впервые принимал участие в подобном шоу: ему тяжело далась гонка. По словам Долматова, в этом проекте нужно хитрить и обманывать друг друга, а это сильно измотало звезду.

Напомним, во время съемок программы ведущий Михаил Галустян задел Алексея грубой шуткой, связанной с отцовством. Долматов обиделся на комика, но позднее конфликт был улажен: Михаил признался, что не хотел задеть рэпера.