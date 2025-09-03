«Перестаньте завидовать!»: Марго пожаловалась на проблемы со здоровьем

Певица Марго заявила, что у нее появились прыщи из-за завистников. Об этом стало известно из соцсетей.

Выпустившая накануне песню «Кукареку» Марго вышла на связь с поклонниками. Она выложила фото лица с прыщами — знаменитость уверена, что проблемы с внешностью у нее появились из-за большого числа завистников.

«Посмотрите на мое лицо! У меня даже в подростковом возрасте не было ничего на лице! Перестаньте завидовать, пожалуйста. Просто смиритесь. Люблю», — подписала снимок она.

Напомним, после выхода совместного трека Марго с американским рэпером Lil Pump певицу похвалила Яна Рудковская. Продюсер заявляла, что в шоу-бизнесе для продвижения трека хороши все средства.