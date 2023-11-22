Перестали узнавать: Орбакайте заявила о своем возвращении

Певица Кристина Орбакайте вернется в эфир Первого канала в сериале «Тест на беременность». Звезда появится на экране с темными волосами. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Долгое время о дочери Пугачевой не было ничего слышно. Она еще весной покинула Россию и публиковала только фотографии с родными. Оказалось, что артистка не бросила кино. В октябре вышел фильм с ее участием «Гардемарины», а на днях стартует показ нового сезона сериала «Тест на беременность».

Орбакайте обратилась к поклонникам в соцсетях и призвала смотреть проект с ее участием. На кадрах актриса позировала с темным цветом волос, с которым ее тяжело было узнать.

«На Первом канале с 27 ноября», — написала Кристина в комментарии к трейлеру.

При этом она не стала комментировать информацию о том, что не появится в новогодних шоу. Не так давно СМИ писали, кто из звезд шоу-бизнеса будет участвовать в голубых огоньках, но имени Орбакайте там не было. Многие считают, что пока она не собирается возвращаться в Россию, даже ради гонораров.

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