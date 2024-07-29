Перестали общаться: Вадим Демчог признался, что его больше не связывает крепкая дружба с Охлобыстиным

Актер Вадим Демчог больше не поддерживает близкие и теплые отношения с коллегой Иваном Охлобыстиным. По словам звезды «Интернов», он больше не на связи с исполнителем роли доктора Быкова.

Раньше актеров действительно связывала крепкая дружба. Например, Охлобыстин и Демчог встречали вместе дни рождения, Новый год. Однако со временем товарищи утратили связь. При этом Вадим по-прежнему относится к коллеге по «Интернам» с большим уважением и называет себя исследователем феномена его творчества.

«Я безумно ценю его талант, его органику и его вот это умение потоково погружаться в образ, в тему. То есть как артист и исследователь феномена творчества, я очень-очень высоко его ценю», — признался Демчог на YouTube-канале Надежда Стрелец.

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