НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 июля 2024, 14:16
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«Это длилось несколько месяцев»: Кристина Асмус рассказала, как над ней издевались в театре Ермоловой

Асмус рассказала, как неизвестный выкалывал глаза на ее фото в театре Ермоловой .
«Это длилось несколько месяцев»: Кристина Асмус рассказала, как над ней издевались в театре Ермоловой

© Starface.ru

Актриса Кристина Асмус столкнулась с недоброжелателем в театре Ермоловой. Неизвестный вандал издевался над фотографией звезды «Интернов».

Асмус поделилась пугающей историей в шоу «Георгий за кадром». По словам актрисы, все началось с того, что напротив гримерки появилась ее фотография. Кристине понравилось, как изображение вписывается в общий стиль, и она его оставила.

Через время кто-то проткнул изображенной на фото Асмус глаза. Потом вандал испортил и другие части тела. Однако актриса не хотела убирать снимок, так как это могло быть воспринято как проявление слабости.

«Я оставляла ее там и следила за тем, как человек приходит и эту фотографию уничтожает и, тем самым показывает отношение ко мне. А потом театр ее забрал. То есть это длилось несколько месяцев», — рассказала Кристина.

Ранее Асмус призналась, что сорвала съемки фильма из-за унижений режиссера. По словам актрисы, раньше она позволяла себя страшные вещи.

Источник фото:Starface.ru
Источник:«Георгий за кадром»
Автор:Артем Хохлов
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Кристина Асмус
хулиганство
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