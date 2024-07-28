«Это длилось несколько месяцев»: Кристина Асмус рассказала, как над ней издевались в театре Ермоловой

Актриса Кристина Асмус столкнулась с недоброжелателем в театре Ермоловой. Неизвестный вандал издевался над фотографией звезды «Интернов».

Асмус поделилась пугающей историей в шоу «Георгий за кадром». По словам актрисы, все началось с того, что напротив гримерки появилась ее фотография. Кристине понравилось, как изображение вписывается в общий стиль, и она его оставила.

Через время кто-то проткнул изображенной на фото Асмус глаза. Потом вандал испортил и другие части тела. Однако актриса не хотела убирать снимок, так как это могло быть воспринято как проявление слабости.

«Я оставляла ее там и следила за тем, как человек приходит и эту фотографию уничтожает и, тем самым показывает отношение ко мне. А потом театр ее забрал. То есть это длилось несколько месяцев», — рассказала Кристина.

Ранее Асмус призналась, что сорвала съемки фильма из-за унижений режиссера. По словам актрисы, раньше она позволяла себя страшные вещи.