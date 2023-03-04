Одно лицо: сделавшего пластическую операцию Филиппа Киркорова перепутали с Клавой Кокой

В 2023 год Филипп Киркоров решил вступить полностью обновленным. Еще в декабре стало известно, что он сделал пластическую операцию, в результате которой стал намного стройнее - его лицо вытянулось, а на животе появились кубики пресса. А несколько недель назад певец удивил поклонников еще и длинными белоснежными волосами, а также голубыми глазами. Однако и на этом артист не остановился и недавно вновь лег под нож хирурга, чтобы выглядеть еще лучше.

Как именно изменилось тело Филиппа, пока неясно. После пластики должно пройти время, чтобы все зажило. Но в период реабилитации Киркоров не сидит на месте, а продолжает работать и посещать светские мероприятия. Сейчас он, как и в предыдущие года, возглавляет членов жюри в шоу НТВ «Маска». На съемки исполнитель поехал в весьма экстравагантном образе. На нем были широкие пастельного оттенка джинсы с заплатками, разноцветное худи и красный бомбер. Дополнен образ был кепкой и небольшой сумкой.

Филипп сфотографировал свой наряд в лифте, когда уже бежал на работу, и опубликовал снимок в социальной сети, сообщив, что ждет всех зрителей на НТВ. Кадр быстро разлетелся по пабликам, где поклонники стали обсуждать, как же сильно артист стал походить на одну популярную молодую певицу. А именно на Клаву Коку. Это заприметила и сама исполнительница, она даже устроила опрос в личном блоге, насколько они с Филиппом теперь одинаковые.

«Киркоров потихоньку превращается в Клаву Коку», - отметили пользователи Сети.