«Перестали быть интересны»: стало известно, почему с радиостанций пропала Пугачева и певцы-иноагенты

Руководители радиостанций объяснили, почему из вещания пропали Пугачева и «Би-2». Об этом сообщает РБК.

Вот уже несколько лет на российских радиостанциях нельзя услышать ни Аллу Пугачеву, ни рок-группу «Би-2». Песни Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) тоже большая редкость.

По словам главы Русской медиагруппы, в которую входит «Русское радио», «Монте карло» и Maximum, медиа не должно идти вразрез с интересами слушателей, которые за последние несколько лет изменились.

«Если существует явное несогласие между обществом и артистом, мы, очевидно, такого артиста в эфир не поставим. С высокой долей вероятности мы не поставили бы в эфир „Би-2“, даже если бы у нас была станция русского рока», — рассказал он.

При этом Медников заявил, что Аллы Пугачевой нет в эфире не из-за ее политической позиции, а из-за низкого спроса.

«Для нас мерилом успеха является статистика», — рассказал он.

О том, что радиостанции стали учитывать политическую позицию артистов рассказал и глава Европейской медиагруппы («Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM») Роман Емельянов. Однако он отказался называть решение не ставить артистов-иноагентов в эфир политическим.

«Просто аудитории они перестали быть интересны, а их музыка стала вызывать негативные эмоции», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что гитарист Аллы Пугачевой раскрыл имя музыканта, не поехавшего с певицей в Чернобыль.

*признан иноагентом на территории РФ.