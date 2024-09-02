Перестала скрывать дочерей: актриса Екатерина Копанова впервые вышла в свет с тремя детьми

39-летняя актриса Екатерина Копанова предпочитает не раскрывать подробности личной жизни и не показывает публике своих четырех детей. Однако недавно артистка сделала исключение и впервые вышла в свет с тремя дочерьми. Об этом сообщает Экспресс газета и публикует кадры со знаменитостью.

Недавно Екатерина Копанова с детьми посетила премьеру мультфильма «Лунтик. Возращение домой». Елизавета, Злата и Дарья позировали перед камерами вместе с мамой на красной дорожке. Это было первое появление на публике актрисы с дочерьми.

Со своим будущим мужем, юристом Павлом Палкиным, звезда многосерийных мелодрам познакомилась в 2008 году во время съемок сериала «Мины в фарватере» — он проходил срочную службу на Черноморском флоте и вместе с товарищем по просьбе режиссера пришел сняться в массовке ленты.

«Я снималась, а Павел, который родом из Орловской области, тогда служил моряком. Страна дала ему путевку на два года на Черноморский флот. Вот и встретились. И не только поженились, но и обвенчались. Это было взаимное желание. Знаю, что многие не решаются на такой шаг, думая, что вдруг потом разведутся. У нас же таких опасений не было», — делилась Екатерина Копанова.

Судя по всему, актриса вдохновилась примером семьи супруга, родители которого воспитали пятерых детей. У Екатерины Копановой и ее мужа четверо детей: Елизавета, Злата, Федор и Дарья.

Ранее мы писали о том, что 41-летняя певица МакSим снялась на отдыхе с дочерью.