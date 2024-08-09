Сильно похудевшую певицу МакSим сняли на отдыхе с дочерью

Певица МакSим разместила в соцсетях видео с отдыха. На кадрах артистка выглядит сильно похудевшей, на это обратили внимание подписчики.

41-летняя МакSим отдыхает на море с 9-летней дочерью. Раскрывать местоположение артистка не стала.

Она показала, как проводит время с ребенком. На одном из роликов певица играет с дочерью в мяч на территории отеля. МакSим была в черной кепке, спортивных шортах и майке, надетой поверх купальника.

На втором видео певица предстала в вечернем образе. Она шла по территории отеля, держа дочь за руку. Исполнительница была в синем длинном платье с убранными волосами.

Под видео писали: «Как Максим так быстро смогла похудеть?»

Ранее певица оправдалась за видео со странным танцем. Чтобы исключить любые подозрения поклонников, она заявила, что «не пьяная».