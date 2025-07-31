Не только генетика: в чем секрет красоты и молодости 46-летней Ани Лорак

В марте 2025 года в жизни Каролины Куек, выступающей под псевдонимом Ани Лорак, начался новый счастливый период. 46-летняя артистка вышла замуж за испанского инструктора по йоге Исаака Виджраку. Поклонники отметили, что в новых отношениях певица словно расцвела. А вот критики подозревают, что причиной отличного внешнего вида Лорак может быть пластика.

Как отметил в беседе с сайтом «Страсти» пластический хирург Сергей Свиридов, Ани Лорак действительно могла прибегнуть к помощи специалистов.