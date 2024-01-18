Перестала отвечать на звонки: актриса Роза Хайруллина исчезла за две недели до премьеры

Продюсер Леонид Роберман решил сообщить, что актриса Роза Хайруллина исчезла за две недели до премьеры спектакля «Мадам Бовари». Она перестала отвечать на звонки.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Хайруллина играла в постановке режиссера Антона Федорова, но теперь участвовать в спектакле не желает. Робермана призвали срочно сменить актрису.

До этого с Хайруллиной была похожая ситуация. Два года назад она решила покинуть спектакль за 16 дней до премьеры. Актрисе не нравились партнеры, материал и режиссер. Хайруллину уговаривали, ей прибавили зарплату – только тогда она вернулась. Спектакль, в котором она сыграла Чаплина, пользовался успехом.

Ранее сообщалось, что у Хайруллиной за полгода умерли семь членов семьи, включая отца и мать.