«Перестала капризничать»: Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие внимания со стороны мужчин

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что стала менее капризна по отношению к потенциальным женихам, но даже несмотря на это, в 2024 году ей не хватало трепета, внимания и заботы от ухажеров.

«В плане, если мы договорились, значит, мы договорились. Если у тебя планы меняются, то это твои проблемы. Ты не должен мои планы менять, потому что ты в моих планах. Я очень четкая и конкретная. И когда в каких-то моментиках происходит диссонанс — это меня расстраивает. Но в целом я, кажется, даже перестала капризничать», — поделилась телеведущая в интервью RU.TV.

38-летняя исполнительница хита «Мало половин» призналась, что в прошлом году неоднократно была на свиданиях с разными мужчинами, но ни одна встреча не привела к серьезному роману. По словам Ольги, ей не подходил образ жизни мужчин: в них оказалось слишком мало «динамики и шустрости».

Бузова подчеркнула, что всегда быстро принимает решения и никогда не медлит. Такие же качества ей хочется видеть в избраннике.

Ранее Ольгу Бузову заподозрили в романе с судебным приставом из Сочи Романом Литаровым, однако артистка опровергла слухи и заявила об одиночестве.