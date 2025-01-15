Ольга Бузова, которую заподозрили в романе с приставом, заявила об одиночестве. Об этом она рассказала телеканалу RU.TV.

Около недели назад Ольгу Бузову заметили на горнолыжном курорте в Красной Поляне в компании с мужчиной. Им оказался Роман Литаров, который работает судебным приставом. Сообщалось, что возлюбленные вместе встречали Новый год.

Однако Бузова поспешила вновь заявить, что на самом деле одинока.

«Должно быть безусловное доверие и любовь. Я хочу вступать только в такие отношения. То, что я нравлюсь мужчинам, хожу на свидания — все знают. Если за мной ухаживают, могу ответить взаимностью и прийти на свидание. Но за этот год ни одно свидание не привело меня к серьезным отношениям и к поцелуям», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что блогеры отреагировали на слухи о критике Галустяна в адрес Бузовой.