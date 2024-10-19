«Бедные! Как же вас жаль, ущербных»: Александр Домогаров сорвался на критикующих цены на его спектакль

Актер Александр Домогаров резко ответил тем, кто раскритиковал цены на билеты на спектакль с его участием. В своем Telegram-канале звезда сериала «Бандитский Петербург» назвал недоброжелателей, считающих стоимость билетов слишком высокой, «ущербными».

16 октября в Московском международном Доме музыки состоялась премьера музыкально-драматического спектакля «Вертинский», где роль шансонье исполнил 61-летний Александр Домогаров. Многие пользователи Сети возмутились высокими ценами на постановку. Актер отреагировал на критику и вышел на связь в личном блоге.

В ответ на высказывания недоброжелателей Александр Домогаров опубликовал стоимость билетов на спектакли в других московских театрах. При этом артист «прошелся» по своим критикам, назвав их «ущербными».

«Меня „восхищают“ мои ущербные „доброжелатели“… Они ущербны и в этом они „уникальны“ в своих претензиях и поисках, чем бы и какой жидкостью повонючее нас облить. Сегодня их стала дико бесить наша цена на билеты… Просто для саморазвития недовольных нашей, отнюдь нормальной, основанной на взвешенной позиции — смотрите цены в московских театрах. И у нас тоже премьера… Бедные! Господи, как же вас жаль, ущербных…» — написал Александр Домогаров.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на эмоциональное высказывание актера. Одни удивились тому, что «кто-то покупает билеты за 20 тысяч», а другие встали на защиту Александра Домогарова. В какой-то момент звезда «Бандитского Петербурга» ответил на обвинения в комментариях и объяснил свои резкие слова.

«Я не обижаю людей! Бедность — не порок! Я унижаю людишек, которые и не собираются идти на спектакль, и пишут мне с одним желанием — сделать неприятно! И слово „ущербные“ относится не к людям, которые не имеют возможности купить билет, а к людишкам, которые пишут и тут же исчезают из ленты…» — заявил артист.

Ранее сообщалось о том, что Александр Домогаров рассказал, при каком условии готов вернуться в театр.