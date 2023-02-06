Не прошло и 40 дней после смерти: Инне Чуриковой быстро нашли замену в «Ленкоме»

Недавно директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал в интервью, что он уже рассматривает кандидатуры на замену ушедшей из жизни Инны Чуриковой. По его словам, она была действительно «их единственной примой», но продолжать работу нужно, и больше всего на роль главной звезды театра подходит Татьяна Васильева. Эти слова возмутили Станислава Садальского, и он поспешил упрекнуть за них Варшавера в личном блоге.

Марк Борисович в беседе с изданием «Аргументы и факты» признался, что давно хотел видеть в труппе Васильеву, даже предлагал ее кандидатуру Захарову. Но Чурикова всегда была против. А теперь, как считает директор «Ленкома», он может обнародовать эту информацию и пригласить Татьяну Григорьевну, так как она очень талантливая артистка.

Садальский, узнав о новом интервью Варшавера, заявил, что тоже считает Васильеву замечательной актрисой, однако нельзя было говорить подобных слов о почившей Чуриковой. По его мнению, директор мог бы молча пригласить в театр кого угодно, при этом не давая никаких комментариев.

«Эх, Марк Борисыч, даже представить не могу, кто еще из директоров сумел бы так прозвенеть. Чтобы, например, в «Театре Армии» кто-нибудь подобное сказал про Касаткину! Да никто бы не позволил», - возмутился Садальский.

Также артист считает, что сама Васильева не захочет стать чьей-то заменой, тем более Чуриковой. Но, как отметил Станислав, Марку Варшаверу этого не понять, так как «у бухгалтеров совсем иная актерская этика».

Ранее Татьяна Васильева сделала признание по поводу отсутствия волос и зубов, но при этом сказала, что чувствует себя счастливой женщиной и актрисой.