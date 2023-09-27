Перестал платить: в суде объяснили, из-за чего бывшая жена Бондарчука подала иск

Бывшая жена Бондарчука подала на него в суд из-за остановившихся выплат денег, об этом сообщает StarHit.

26 сентября стало известно, что Светлана Бондарчук подала в суд на бывшего мужа спустя 7 лет после развода. Федор и Светлана Бондарчук развелись в 2016 году без особых скандалов. Тогда Светлана рассказывала, что между ними действуют некие договоренности.

В интервью Ксении Собчак она заявляла, что режиссер продолжает выплачивать ей часть от своих гонораров. Как стало известно сегодня, иск бывшей супруги связан с невыплаченными в срок деньгами.

«Бондарчук существенно нарушил пункт соглашения в части не перечисления денежных средств», — объяснили в Симновском районном суде.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что шансы на победу у телеведущей есть.

«Если ответчик не исполнил пункт о выплате денежных средств, как указано в данном случае, то это повод заставить его исполнять договоренность в судебном порядке», — объяснил юрист.

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