Перестал ходить, появилась одышка: состояние Михаила Ефремова резко ухудшилось

Здоровье актера Михаила Ефремова резко ухудшилось после того, как стало известно об УДО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, 61-летний артист почти перестал ходить, и у него появилась одышка.

Отмечается, что состояние Ефремова пока не критическое, однако на всякий случай для него заказали частный реанимобиль со спецоборудованием и кислородом. В случае если Михаилу станет совсем плохо, из Воронежа его доставят в Москву санавиацией.

Источник сообщил, что последние две недели актер вел себя в колонии спокойно. Его освобождение состоится уже 9 апреля. Первым делом после возвращения в столицу Ефремов отправится на лечение. Напомним, что УДО было одобрено в связи с плохим состоянием его здоровья. У артиста хроническая обструктивная болезнь легких. Также в заключении у него появились проблемы с зубами.

Отметим, что в колонии Михаил провел почти пять лет. Он получил срок за смертельное ДТП, в котором погиб человек. На момент аварии актер был за рулем в нетрезвом виде.

Ранее появилась информация, что Михаил Ефремов устроит фуршет в ИК-4 перед выходом по УДО.