«Перестал брать трубку»: Барецкий рассказал о поведении Галкина* после сделки с замком в Грязи

Шоумен Стас Барецкий рассказал о покупке замка в Грязи. По его словам, была внесена предоплата, но после этого владелец элитной недвижимости Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) перестал отвечать на звонки.

Барецкий планировал сделать в замке морг и крематорий, но его планы могут не сбыться. Шоумен утверждает, что внес предоплату за замок в размере 500 тыс. рублей. Далее необходимо подписать бумаги, но собственник не отвечает на звонки.

«Максим Галкин* не выходит на связь… Он перестал брать трубку, и я теперь боюсь, что меня просто кинули…», - испугался Барецкий.

Он звонит собственнику замка каждый день, чтобы договориться о встрече. Из-за поведения юмориста шоумен решил написать обращение сенатору Елене Мизулиной. Дальше Барецкий хочет пойти в прокуратуру и добиваться объявления Галкина* и его жены в розыск.

«Сумма немаленькая, а я не могу с ними встретиться», - пожаловался он и добавил, что готов погасить долги по замку в случае отсутствия у звездной пары средств.

Ранее Барецкий не смог документально подтвердить покупку замка в Грязи. Он утверждал, что «бегает, оформляет документы». Шоумен обещал сделать для журналистов день открытых дверей, как только все бумаги будут получены.

*признан иноагентом на территории РФ