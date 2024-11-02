Перешла все границы: молодая возлюбленная Лепса поразила вызывающим образом на Хэллоуин
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18-летняя возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба ходит по вечеринкам в Лондоне, пока артист гастролирует по России. Недавно девушка нарядилась в честь Хэллоуина и показала свой образ в социальных сетях.
Для праздника Киба выбрала вызывающий образ — она нарядилась в очень короткое черное платье с красными узорами. Свое лицо Аврора выкрасила в краску, имитирующую кровь, и добавила на него страз. На голову девушка предпочла надеть пиратскую шляпу.
Пользователи соцсетей отметили, что спутнице народного артиста не подобает появляться на людях в подобном виде. Они предположили, что Лепс будет не в восторге, увидев фотографии своей возлюбленной.
Напомним, роман Григория Лепса с Авророй Кибой обсуждали все лето. Впервые певец вышел в свет с девушкой, которую назвал своей невестой, в июне этого года на премии МУЗ-ТВ. Пара не раскрывает подробности отношений, но неоднократно появлялась вместе на светских мероприятиях. Многие считают, что роман артиста и студентки является пиаром. Сам Григорий Лепс заверил, что они с избранницей осознанно вступили в отношения и у них все серьезно.
Ранее певица Елена Freedom заявила, что Аврора Киба использует Григория Лепса ради карьеры. Она назвала отношения певца и девушки «романом по расчету».