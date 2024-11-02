НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 ноября 2024, 18:26
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Перешла все границы: молодая возлюбленная Лепса поразила вызывающим образом на Хэллоуин

Возлюбленная Лепса надела мини-платье для «кровавого» образа на Хэллоуин.
Перешла все границы: молодая возлюбленная Лепса поразила вызывающим образом на Хэллоуин

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

18-летняя возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба ходит по вечеринкам в Лондоне, пока артист гастролирует по России. Недавно девушка нарядилась в честь Хэллоуина и показала свой образ в социальных сетях.

Для праздника Киба выбрала вызывающий образ — она нарядилась в очень короткое черное платье с красными узорами. Свое лицо Аврора выкрасила в краску, имитирующую кровь, и добавила на него страз. На голову девушка предпочла надеть пиратскую шляпу.

Перешла все границы: молодая возлюбленная Лепса поразила вызывающим образом на Хэллоуин

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пользователи соцсетей отметили, что спутнице народного артиста не подобает появляться на людях в подобном виде. Они предположили, что Лепс будет не в восторге, увидев фотографии своей возлюбленной.

Напомним, роман Григория Лепса с Авророй Кибой обсуждали все лето. Впервые певец вышел в свет с девушкой, которую назвал своей невестой, в июне этого года на премии МУЗ-ТВ. Пара не раскрывает подробности отношений, но неоднократно появлялась вместе на светских мероприятиях. Многие считают, что роман артиста и студентки является пиаром. Сам Григорий Лепс заверил, что они с избранницей осознанно вступили в отношения и у них все серьезно.

Ранее певица Елена Freedom заявила, что Аврора Киба использует Григория Лепса ради карьеры. Она назвала отношения певца и девушки «романом по расчету».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Григорий Лепс
любовь
отношения