Перешла все границы: молодая возлюбленная Лепса поразила вызывающим образом на Хэллоуин

Пользователи соцсетей отметили, что спутнице народного артиста не подобает появляться на людях в подобном виде. Они предположили, что Лепс будет не в восторге, увидев фотографии своей возлюбленной.

Напомним, роман Григория Лепса с Авророй Кибой обсуждали все лето. Впервые певец вышел в свет с девушкой, которую назвал своей невестой, в июне этого года на премии МУЗ-ТВ. Пара не раскрывает подробности отношений, но неоднократно появлялась вместе на светских мероприятиях. Многие считают, что роман артиста и студентки является пиаром. Сам Григорий Лепс заверил, что они с избранницей осознанно вступили в отношения и у них все серьезно.

Ранее певица Елена Freedom заявила, что Аврора Киба использует Григория Лепса ради карьеры. Она назвала отношения певца и девушки «романом по расчету».