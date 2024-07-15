Перешла на мову: Лайма Вайкуле запела на украинском языке

Певица Лайма Вайкуле выступила за границей с композицией на украинском языке. Видео с концерта опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

70-летняя артистка уже давно не приезжает в Россию и негативно высказывается о стране, благодаря которой стала популярна. Называющая себя «кормилицей СССР» исполнительница большую часть времени сейчас находится в Латвии, куда иногда приезжают ее друзья-эмигранты. Для них Лайма даже организовывает музыкальный фестиваль, который, впрочем, не пользуется большой популярностью среди зрителей, если судить по количеству проданных билетов.

Однако Вайкуле не только дает другим артистам площадку для выступлений, но и сама иногда выходит на сцену. Недавно она появилась перед публикой с украинской песней, и это вызвало возмущения в Сети. Также пользователи отметили, как с годами изменился голос артистки. Они отметили, что Лайма уже не поет, а «шепчет» и «скрипит».

Напомним, что Вайкуле продолжает привлекать внимание к своему фестивалю, зазывая туда все новых артистов. Не так давно она пообещала, что мероприятие «украсит» Верка Сердючка.

Ранее продюсер рассказал, сколько Лайма Вайкуле зарабатывала в России.