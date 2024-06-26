«Бабка с семечками»: продюсер высказался о заработках Лаймы Вайкуле

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал о заработках критикующей Россию певицы Лаймы Вайкуле. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Конечно, у нее сейчас заработков стало не так много, потому что она перекрывает себе кислород, неся всякую чушь. Она перекрыла кислород по концертам, по мероприятиям, по корпоративам. Средний гонорар ее по Москве был 4-5 млн рублей. Она где-то даже пальцы веером загибала, не каждый организатор мог ее вытерпеть и выдержать по деньгам», - высказался Дворцов.

Шоумен отметил, что сейчас в Латвии Вайкуле также не пользуется особым спросом у местных организаторов, вследствие чего артистка вынуждена напоминать о себе русофобскими высказываниями.

«Сейчас у нее заработки просели. Она превращается уже в старую бабку с семечками, которая куда-то ходит и поливает грязью Россию и своих российских коллег. Безусловно, она уже дышит на ладан в плане творческой карьеры», - резюмировал продюсер.

Ранее Дворцов заверил, что фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале ждет провал.