«Она мне тоже не нравится»: Иосиф Пригожин зол на Настю Ивлееву

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя высказывания певца Филиппа Киркорова в адрес блогера Насти Ивлеевой, заявил, что она ему тоже не нравится. Кроме того, бизнесмен не стал скрывать, что зол на нее.

Об этом он рассказал в интервью Kp.ru.

Пригожин порассуждал, что Киркорову прощают многое, так как он умеет посмеяться над своими проблемами и извиниться. При этом он не согласен, когда певец оскорбляет Ивлееву.

«Она мне тоже не нравится, честно вам скажу. Я на нее тоже зол и считаю, что она вела себя очень некорректно даже по отношению ко мне, в том числе», - поделился продюсер.

Он считает: грубо выражаться – это неправильно и недостойно короля.

Ранее Киркоров назвал Ивлееву «мерзкой крысой» и добавил, что ненавидит ее.