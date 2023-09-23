Перешла на другие части тела: Викторию Боню заподозрили в новой пластической операции

Викторию Боню заподозрили в пластической операции на ягодицы, об этом сообщает kp.ru.

В конце лета Виктория Боня улетела в США, чтобы лечь под нож пластического хирурга. За операцию у звездного врача она заплатила более 20 миллионов рублей. Однако результаты хирургического вмешательства показывать своим подписчикам Боня пока не собирается.

Теперь Виктория снимается исключительно со спины. Одна из таких фотографий и привлекла внимание подписчиков знаменитости. Они обратили внимание на неестественно большие формы ягодиц Бони. По мнению некоторых поклонников звезды, она могла сделать пластику ягодиц.

«Боня что, еще попу сделала?», «Реклама пятой точки? Ну так бы и написали зацените мою харизму. Цветы-то зачем приплетать», «Кардашьян уже напоминает», — написали в комментариях к посту.

Сама блогерша пока никак не прокомментировала обвинения в очередной пластической операции.

Напомним, Виктория Боня на днях сообщила, что готова показать результаты пластики подписчикам, которые заплатят 1300 рублей за вступление в закрытый Telegram-канал. При этом звезда подчеркнула, что не собирается пускать туда мужчин.

Ранее мы писали о том, что Алена Кравец прокомментировала результаты пластики Виктории Бони. Она заявила, что раньше знаменитость выглядела куда лучше, чем сейчас.