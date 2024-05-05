Пересчитывают пятитысячные купюры: дети Прилучного и Муцениеце вынуждены работать на фоне скандала с алиментами

Агата Муцениеце одна воспитывает двух детей от брака с Павлом Прилучным. Недавно актриса подавала в суд на бывшего супруга: ее не устраивал размер алиментов. Но отпрыски звезды сериала «Мажор» показывают самостоятельность и решают сами свои финансовые проблемы.

Мия и Тимофей похвастались в социальных сетях, что уже зарабатывают сами. Они снялись в рекламном ролике в Суздале и получили первый гонорар.

На видео, опубликованном их мамой в соцсетях, дети пересчитывают пятитысячные купюры.

Тимофей признался, что не зарабатывал столько за свои 11 лет.

«Не знаю, куда потрачу, надо еще посчитать и посмотреть», — сказал он.

Его сестра Мия сказала, что, возможно, потратит деньги маме на подарок или маме на дом. На это Агата ответила, что у девочки уже есть дом. Но девочка мечтает о собственном замке.

В социальных сетях часть пользователей поддержала желание детей работать с раннего возраста. Однако некоторые посчитали, что их стремление говорит о финансовых трудностях в семье.

Агата и Павел объявили о разводе в 2020 году. После расставания актерам не удалось сохранить дружеских отношений.

Ранее Муцениеце потребовала перерасчет алиментов, которые платит Прилучный на их двоих детей — 11-летнего Тимофея и 8-летнюю Мию. Также актриса через суд выписала бывшего мужа из их четырехкомнатной московской квартиры на станции метро «Речной вокзал».