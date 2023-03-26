Пересадка не поможет: врач не исключает отказ печени у Костомарова

Гепатолог Павел Богомолов считает, что трансплантация печени при сепсисе может ухудшить состояние Романа Костомарова, передает Пятый канал.

Дело в том, что при фульминантном поражении печени, например, из-за острого гепатита D, можно применять трансплантацию печени. При системном заболевании, например, сепсисе, такая операция будет опасна, поскольку организму такое вмешательство небезразлично.

Богомолов усомнился, что печень у Костомарова может отказать из-за приема лекарственных средств. Нарушения в функционировании печени скорее всего произошли из-за полиорганной недостаточности, заключил специалист.

Ранее мы писали, что соцсети Костомарова после новой операции разрываются от сообщений.