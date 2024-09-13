«Переругались вдребезги»: жена Валерия Карпина вспомнила о ссоре с ним из-за Ольги Бузовой

Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья вспомнила, как однажды поругалась с супругом из-за Ольги Бузовой. Об этом она рассказала Sport24.

Дарья рассказала, что однажды она с супругом сидела в компании близких друзей, где начали говорить об успехе Ольги Бузовой. Многие недоумевали, как ей удалось стать такой популярной.

«В процессе обсуждения мы переругались вдребезги, а через несколько часов уже смеялись», — рассказывает Карпина.

Теперь Дарья и Валерий вспоминают этот случай. Они считают, что лучше ругаться из-за Ольги Бузовой, чем по поводу чего-то серьезного.

Валерий Карпин женился на Дарье в июне 2017 года. Спустя год у них родилась дочь Дарья. В апреле 2020 года супруги стали родителями во второй раз — у них появилась на свет девочка Александра.

Ранее в Ростове-на-Дону три девушки попытались сфотографироваться с Валерием Карпиным в туалете. Подробнее читайте здесь.