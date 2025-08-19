«Перерезали провода»: в дом адвоката Прилучного проникли неизвестные после возбуждения дела против Муцениеце

Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова заявила, что команда Агаты Муцениеце оказывает на нее давление и угрожает из-за возбуждения уголовного дела против актрисы. Юрист утверждает — неизвестные люди проникли на территорию ее дома и окружили, не давая выйти.

Поздно ночью Даниелова вышла на связь и призналась, что кто-то незаконно пробрался на ее частную территорию. По ее словам, злоумышленники обесточили дом, а также перегородили выезд.

«Вчера ночью в 00:30 на территорию моего дома незаконно проникли неизвестные, перерезали все провода, перекрыли доступ к дому, повредили все коммуникации, вывели из строя дизель-генератор, дом до настоящего времени окружен неизвестными мне лицами, осуществляющими наблюдение за мной и моим домом. Уже вторые сутки я не могу привести дом в жизнеспособное состояние, а равно покинуть его», - сообщила юрист.

По мнению Оксаны Даниеловой, все это – попытка надавить на нее и повлиять в связи с уголовным производством в отношении «небезызвестного лица». Речь об Агате Муцениеце, с которой Павел Прилучный судится с конца прошлого года.

В связи с угрозой безопасности адвокат обратилась в правоохранительные органы. Она подчеркнула, что действия в отношении нее незаконны, поэтому она намерена «решать вопрос по существу».

Ранее модели-близняшки рассказали о флирте с Павлом Прилучным.