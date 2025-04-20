«Перерезали горло»: Маргарита Симоньян рассказала о страшной трагедии в семье

Маргарита Симоньян, переживающая сейчас непростой период из-за комы мужа, поделилась трагической историей своей семьи. В эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1» журналистка рассказала, как ее родственники погибли за веру.

Главный редактор RT вспомнила, как родителей ее бабушки жестоко убили во время геноцида армян в Османской империи — они приняли смерть за веру.

«Моя бабушка пережила геноцид армян в Османской империи. Это были люди, которые были убиты за свою веру. Ее родители погибли за свою веру на ее глазах — им перерезали горло», — поделилась Маргарита Симоньян.

По словам знаменитости, именно бабушка научила ее молиться, передав традиции семьи. Вера помогает ей не опускать руки в тяжелое для семьи время, когда они ждут «возвращения» мужа и отца, находящегося в коме.

«Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса», — утверждает журналистка.

Напомним, в конце декабря 2024 года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Известно, что проблемы с сердцем у 59-летнего телеведущего уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. Маргарита Симоньян отмечает: «Промысел Господа нам же неизвестен». Поэтому сейчас ей ничего не остается, кроме как «принять» ситуацию и верить в лучшее: «Продолжаю молиться. <…> Если угодно Господу, нашего с Лаурочкой сына, мужа, отца моих детей он нам вернет…»

Ранее сообщалось о том, что Маргарита Симоньян поддержала семью погибшего военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой: «Я всем сердцем желаю близким найти утешение в Господе и в знании, что рано или поздно мы все встретимся».