«Перепутали с тем товарищем»: адвокат Ефремова высмеял слухи о планах актера стать танкистом

В СМИ появилась информация, что осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов собирался отправиться в зону СВО танкистом. Адвокат актера Юрий Падалко заявил о недостоверности этих слухов.

Защитник Ефремова рассказал, что часто встречается и общается с актером. Но о его планах отправиться на спецоперацию он слышит впервые.

«Извините за черный юмор и сарказм, но место танкиста, насколько мне известно, в итоге было занято. Так что, скорее всего, перепутали Ефремова с тем товарищем, чью фамилию я не буду называть», — сказал адвокат RTVI.

Падалко прокомментировал и слухи о том, что актера могут освободить по УДО. Он не стал пока обозначать каких-либо сроков. Работа в этом направлении ведется ежедневно. Когда будут готовы все документы, адвокат подаст на УДО.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов стал виновником ДТП в центре Москвы. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого умер от полученных травм. Как показала экспертиза, актер был сильно пьян. В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

Адвокат Ефремова намекает на экс-защитника актера Эльмана Пашаева, который утверждал, что служил танкистом в зоне СВО. При этом его не видел никто из боевых товарищей.