«Перепробовала уже все»: Лера Кудрявцева рассказала о своей неизлечимой болезни

На экране Лера Кудрявцева всегда предстает жизнерадостной и активной. Но мало кто знает, что у звезды, на самом деле, есть проблемы со здоровьем. Телеведущая пожаловалась на мигрени, которые обостряются в осенний период.

Мигрени у ведущей программы «Секрет на миллион» обостряются осенью — летом она чувствует себя гораздо лучше. Звезда призналась, что знает о существовании уколов от болезни, но пока она боится их пробовать из-за своего тревожного расстройства.

«Мне кажется, я все перепробовала уже, ходила и к неврологам и всяким знахарям, сиделка на башке с капустным листом, крапивой, мокрой тряпкой и даже один раз сделала себе шапочку из фольги», — пишет жена хоккеиста Игоря Макарова в своем Telegram-канале.

Однако ни один из этих методов не оказал должного результата — болезнь никак не уходит. Мигрени продолжают беспокоить звезду на протяжении многих лет.

Ранее Лера Кудрявцева впервые за долгое время вышла в свет с супругом. Вместе с мужем и 6-летней дочерью Марией отправились в московский парк «Зарядье» и опубликовала фото и видео с родными, тем самым опровергнув слухи о разводе.