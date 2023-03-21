«Перепила вина и пол дня страдала»: Анну Семенович бросил жених

Уже несколько дней Анна Семенович наслаждается отпуском на Мальдивах. В социальных сетях она показывает свою фигуру в купальнике, роскошные условия проживания и развлечения на острове. Также певица не забывает и разговаривать со своими подписчиками. Недавно она ответила на их вопросы и прокомментировала, почему на отдыхе она неожиданно осталась без любимого человека рядом.

Выяснилось, что на Мальдивы Анна прилетела вместе с женихом, вот только спустя четыре дня он оставил Семенович на подругу и вернулся в Россию. Поклонники решили, что в паре произошла какая-то ссора, но экс-солистка «Блестящих» поспешила их успокоить – на самом деле ее возлюбленный просто не смог надолго бросить работу.

«Я осталась здесь с подругой. Мужчинам надо работать, а мы можем позволить себе отдохнуть еще», - пояснила артистка.

При этом Анну совершенно не расстраивает тот факт, что жених ее оставил. Ей удается и без него замечательно проводить время. Недавно она отправилась в открытый океан встречать закат, вот только попала под ливень. Но ни это, ни плохое самочувствие не смогло испортить ей настроение.

«Я себя не очень чувствовала, вчера перепила вина и сегодня пол дня страдала похмельем», - рассказала Семенович и уточнила, что они откладывали эту поездку 10 дней, поэтому она даже не имела права отказаться.

Напомним, что личность нового возлюбленного Анны неизвестна, но артистка крайне серьезно относится к этим отношениям. По ее словам, ее избранник не публичный человек, и он никак не связан с миром шоу-бизнеса, но это не помешало им найти общий язык. Сейчас пара даже старается зачать, так что, возможно, в скором времени экс-солистка «Блестящих» впервые станет мамой.