«Переоценила свои силы»: Лазарева* озвучила причину возвращения Пугачевой в Россию

Телеведущая Татьяна Лазарева*(Признана иноагентом на территории РФ) дала новое интервью, в котором рассказала, что думает о возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. По ее мнению, артистка поступила правильно, опустив все разногласия и приехав ради друзей. Однако свою миссию она все-таки не завершила.

Как считает Лазарева*, целью прилета на Родину Примадонны были не только похороны модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева, но и заключение перемирия. Правда, в итоге ничего не получилось, и вокалистка вновь вернулась в Израиль к мужу и детям.

«Пугачева всегда была принципиальной девушкой со своим мнением. Но она одна такая. Ну да, она переоценила свои силы, считаю. Когда вернулась в Россию, думала, что приедет и всех помирит. Нет. Переоценила», - поделилась своим мнением Татьяна*.

Отметим, что, в отличие от Аллы Борисовны, которая старается не делать политических заявлений, Лазарева* уже давно выбрала сторону. Однако, несмотря на это, она не отказывается от друзей, не разделяющих ее точку зрения. Она по-прежнему их любит и хочет с ними общаться, но не все идут к ней навстречу. Так, например, телеведущая потеряла трех лучших подруг, которых знала еще со времен КВН. Они сами приняли решение разорвать с ней все связи.

При этом Татьяна* не исключает, что рано или поздно все-таки вернется в Россию. Она предпочитает не говорить «никогда», так как не знает, что будет завтра.

Ранее Татьяна Лазарева* объяснила, почему игнорирует статус иноагента.

*(Признан иноагентом на территории РФ)