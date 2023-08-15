«Мне и так несладко живется»: Татьяна Лазарева* объяснила, почему игнорирует иноагентский статус

Телеведущая Татьяна Лазарева* (внесена в реестр иноагентов на территории РФ) решила не обращать внимание на закон и всячески игнорировать свой статус. Оказалось, что звезда не может ставить необходимые плашки под своими постами из-за физического отвращения, пишет Woman.ru.

Актриса не появлялась в России с начала 2022 года. Сперва она жила в Киеве, а затем переехала в курортную Марбелью, куда перевезла и двух свои детей. Тем самым Лазарева* подтвердила намерение остаться за границей.

Находясь в Испании, она попала у себя на родине в список иноагентов из-за возмущения соотечественников. Телеведущая тогда заявила, что ей все равно на включение в реестр. Но со временем Лазарева* осознала, что на самом деле не может мириться с этим статусом. Знаменитости захотелось избавиться от него, но суд отказал ей в оспаривании решения Минюста РФ. Болезненное ощущение от произошедших изменений до сих пор живет в душе актрисы.

Так, по словам Лазаревой*, ей физически трудно ставить пометки об иноагентстком статусе. Вначале у телеведущей получалось, но затем ее голову стали раздирать вопросы, касающиеся необходимости исполнения закона. Актриса считает, что ей и так не сладко живется, поэтому лишний раз делать себе хуже и «вызывать рвотный рефлекс» не стоит.

Звезду даже не пугает тот факт, что злостных нарушителей закона об иноагентах подстерегают миллионные штрафы и уголовная ответственность. Но в то же время она не готова иди ва-банк, и если проблемы все-таки возникнут, то телеведущая будет решать их по мере поступления.

Ранее Татьяна Лазарева* рассказала, кто ее проклял. По словам знаменитости, это сделал Александр Масляков. Он поступил так со всеми звездами, которые когда-то покинули КВН.

*внесена в перечень иноагентов на территории РФ