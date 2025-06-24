«Переоцененный аромат»: парфюмер Олег Чазов оценил духи Кристины Орбакайте, выпускаемые в России

Уехавшая из России Кристина Орбакайте продолжает зарабатывать на Родине. Несколько лет назад певица выпустила собственный парфюм совместно с брендом Tiziana Terenzi. Стоимость духов, которые можно купить только в одной сети магазинов, составляет 43,5 тыс. рублей.

Издание «Абзац» обратилось к парфюмеру Олегу Чазову за оценкой продукта артистки. По его словам, духи не стоят своих денег.

«Это переоцененный аромат. Будем честными, есть ароматы, в которые вложили меньше денег и рекламы, но они заслуженно стоят дорого. Здесь хорошая упаковка. Аромат духов Kristina собран прекрасно с точки зрения мастерства. Но нельзя выпускать даже хорошее коровье молоко по цене птичьего», — отметил эксперт.

Парфюм певицы выпускается в объемной коробке, которая работает по принципу музыкальной шкатулки. При его открытии включается песня «Я – Кристина Орбакайте».

Напомним, что в 2022 году исполнительница переехала к мужу и дочери в Майами. Но иногда она возвращается на заработки на Родину.

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