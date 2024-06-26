Переобулась: Сердючка отменила концерт в поддержку ВСУ после скандала с русскими песнями

Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, отменил свое выступление на музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024 в поддержку ВСУ. Об этом украинский исполнитель заявил в социальных сетях.

Артист пояснил, что его живые выступления отличаются высоким качеством, но в столь сжатые сроки и в сложных условиях Сердючка «не сможет подготовить запланированную эксклюзивную программу на соответствующем уровне из-за нехватки ключевых музыкантов».

Несколько дней назад Андрей Данилко выступил в одном из ночных клубов Одессы, исполнив песню «Все будет хорошо!» на русском языке. Ему активно подпевали зрители.

С начала спецоперации на Украине артист выходил в социальные сети с русофобским контентом. После он несколько раз выступал с песнями на русском языке. Продюсеры предполагают, что Сердючка не оставляет попыток вернуться на нашу сцену.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что Данилко долгое время сожалел о потере доступа к российским зрителям после скандального высказывания на «Евровидении» в 2014 году.

Говоря о причине бойкота Данилко в России, Лавров напомнил, что все началось с фразы «Раша, гудбай» на «Евровидении». По мнению продюсера, артист просто хотел хайпануть, зная о националистических настроениях в Европе.