Переносят концерты: врачи продлили госпитализацию Игоря Николаева после операции на сердце

Певца Игоря Николаева оставили в больнице еще на несколько дней. Такое решение приняли врачи. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, из-за пребывания в клинике в гастрольном туре артиста пропали четыре города. Оказалось, что мужчине требуется больше времени, чтобы привести здоровье в порядок после коронарного шунтирования. На днях его перевели из реанимации в стационар, но выписывать оттуда не спешат. Врачи приняли решение после того, как оценили динамику восстановления звездного пациента.

Отмечается, что в первую половину ноября музыкант должен был выступить в Тюмени, Омске, Новосибирске и Красноярске, но концерты перенесли на следующий год. Ближайшее выступление артиста ожидается в Москве. Оно пройдет 18 ноября, и билеты доступны. Приобрести их можно за сумму от ₽9,5k до ₽25k.

Сообщается, что на период пребывания певца в больнице выпала его кружевная свадьба с супругой Юлией Проскуряковой. Они поженились 13 лет назад. Несмотря на важную для семьи дату, врачи не отпустили Игоря Николаева домой. Он продолжает восстанавливаться в больнице.

Ранее мы писали о том, что народную артистку Галину Шляпину госпитализировали после приема у флеболога. 71-летняя педагог «Кремлевского балета» посетила флеболога, но врач заметил ухудшения и вызвал скорую.