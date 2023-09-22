Народную артистку Галину Шляпину госпитализировали после приема у флеболога

В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР Галину Шляпину. Ее увезли на скорой после приема у флеболога в частной клинике.

Подробности сообщил Telegram-канал Mash.

71-летняя педагог «Кремлевского балета» посетила флеболога, но врач заметил ухудшения и вызвал скорую.

Шляпину доставили в больницу, за ней наблюдают специалисты. Предварительно, у народной артистки тромбоз вен.

Как сообщает источник, под руководством Шляпиной добились славы балерины Анастасия Тетерина, Олеся Росланова, Вероника Варновская и другие.

14 сентября сообщалось о госпитализации актера Станислава Любшина. Его увезли на скорой с репетиции в МХТ им. Чехова. У артиста обнаружили нарушения в работе головного мозга. Актеру вызвали скорую из-за давления: верхнее подскочило до 210.