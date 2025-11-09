Последние недели жизни провел в больнице: где состоится прощание с Владимиром Симоновым

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок раскрыл обстоятельства смерти актера Владимира Симонова. По его словам, причиной смерти звезды «Каменской» стала сердечная недостаточность.

«Это произошло в Волынской больнице, где он находился последние две недели», - сказал Крок в беседе с ТАСС.

Он также сообщил, что церемония прощания с Владимиром Симоновым пройдет в стенах театра. При этом дата траурного мероприятия еще не согласована.

«Дату и время мы сообщим позднее», - сказал собеседник агентства.

Владимир Симонов снялся более чем в 150 фильмах, включая «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Перевал Дятлова», «Каменская» и других телепроектах.

В 2024 году народный артист России жаловался медикам на кашель. Проведенное обследование выявило у него высокое давление. Из-за постоянной нагрузки работа сердечно-сосудистой системы была нарушена, что повышало риск инсульта, инфаркта и внезапной остановки сердца.

