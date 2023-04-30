Перенесший операцию Валерий Леонтьев подвергся дурным вестям

Валерия Леонтьева уже редко заметишь на масштабных гастрольных турах и огромных концертах. Однако про корпоративные выступления певец не забывает, поскольку они приносят хороший доход.

Ходили слухи, что Леонтьев сейчас получает гонорар в два раза меньше. То есть раньше певец плясал на сцене за шесть миллионов рублей, а теперь за три с половиной. А причиной тому болезненный вид артиста — стал одутловат.

Однако продюсер Сергей Лавров отметил, что Леонтьева жестоко оболгали. Специалист заключил, что стоимость за выступление снизилась, но гонорар остался неизменным, передает BLITZ+.

Оказалось, что жадность агентств увеличила цены до небес и отбила желание публики приходить на концерты. К гонорару Леонтьева они тоже прибавили наценку, которую теперь должны снижать.

«Когда они поняли, что покупают, но уже не с такой большой охотой, они умерили свои аппетиты. Говорить, что Леонтьев снизил свои гонорары, — это неправда», — рассказал Сергей Лавров.

Ранее мы называли причину, по которой Валерий Леонтьев эмигрировал в США.