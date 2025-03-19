Перенесший операцию Сухоруков заявил, что адаптируется после выписки из больницы

73-летний актер Виктор Сухоруков сообщил, что выписан из больницы после операции на сердце. По словам народного артиста РФ, он сейчас «адаптируется».

Комментарий Сухорукова приводит ТАСС.

Артист рассказал изданию, что «давно дома». Говоря о здоровье, актер отметил: «самочувствие прекрасное».

«Я адаптируюсь и заживляюсь! Никого не слушайте», - поделился Сухоруков.

Напомним, в начале марта сообщалось о перенесенной им операции из-за ишемической болезни сердца. Ему сделали коронарное шунтирование.

Сухоруков рассказывал, что перенес второй инфаркт – первый случился в 2008 году. Все случилось внезапно, когда актер готовился к поездке в Саратов – у него прихватило сердце. Все выступления в марте Сухоруков приостановил.