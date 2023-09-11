Перенесший ампутацию Роман Костомаров раскрыл Кудрявцевой «секрет на миллион»

Перенесший ампутацию Роман Костомаров раскрыл Лере Кудрявцевой «секрет на миллион». Об этом сообщает издание The Voice.

В январе 2023 года стало известно о госпитализации фигуриста с пневмонией. За время, проведенное в больнице, Роман перенес ампутацию конечностей, кому и множество других недугов. Вот почему в эфире шоу «Секрет на миллион» Костомаров произнес: «Чудо, что я здесь сижу».

После выписки Олимпийский чемпион избегал общения с прессой. Однако в беседе с Кудрявцевой спортсмен заявил о готовности раскрыть «секрет на миллион». Роман пообещал назвать причину заболевания и рассказать о том, кому он обязан своим спасением.

Кроме того, заговорил фигурист и об отношениях с Оксаной Домниной. В жизни пары был период, когда спортсменка уходила к другому мужчине. Вспоминая этот момент Роман с досадой заявил: «Она ушла, не прячась». К слову, ситуацию прокомментировала и сама Домнина. Фигуристка лишь уточнила, что тогда «в их отношениях произошел кризис».

Напомним, что супругам удалось преодолеть трудности. На данный момент спортсмены вместе и воспитывают двоих детей.

Ранее мы писали о том, что 46-летний фигурист Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг». Подробности смотрите в этой статье.