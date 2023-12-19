Перенесший ампутации Роман Костомаров рассказал, как его дети реагируют на протезы

Фигурист Роман Костомаров рассказал, как его семилетний сын реагирует на его протезы. По его словам, мальчик уже привык к новой особенности отца и даже помогает ему снимать и надевать искусственные конечности.

В январе 2023 года именитый спортсмен попал в больницу с пневмонией, и тогда еще никто не догадывался, что проведет он в стенах клиники долгие месяцы, за которые перенесет ампутации и клиническую смерть. Несмотря на неутешительные прогнозы, Роман смог справиться и выжить. Теперь, восстановившись, он учится жить в новых условиях – с протезами на ногах и руках.

По признанию самого Костомарова, тот день, когда он попал в больницу, стал для него концом света. Хотя большую часть времени он проводил без сознания. Все эти страшные событий в основном переживали его близкие люди, и он крайне благодарен за их поддержку. Лишившись частей ног и рук, фигурист не представлял, как и зачем ему дальше существовать, но супруга смогла помочь ему понять – все возможно, если они будут справляться вместе.

Большую роль сыграли и дети Костомарова, которые довольно быстро привыкли к тому, что папа теперь кибер-человек. Не пугается даже семилетний Илья. Напротив, он даже подшучивает над спортсменом.

«Сын уже привык, когда я вечером ложусь в кровать, говорю: отстегни папе ножку. Илья помогает, относит ее в сторонку. И говорит: «Ты знаешь, пап, твои кожаные ноги были гораздо тяжелее!» Сынуля, откуда у тебя это! «Пап, а нельзя сделать, чтоб у тебя и голова крутилась на 360 градусов?» Как это может не веселить!», - цитирует слова Романа StarHit.

Ранее Роман Костомаров вышел на лед в юбилейном шоу Ильи Авербуха.