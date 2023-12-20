46-лтний фигурист Роман Костомаров пожалел, что согласился на ампутацию

Фигурист Роман Костомаров пережил 16 операций из-за осложнений, возникших на фоне тяжелой пневмонии. Он признался, что пожалел о данном согласии на ампутацию конечностей.

Как пояснил спортсмен, во время разговора с врачами он вспомнил историю певицы Юлии Началовой, скончавшейся от заражения крови после отказа от ампутации пальцев на ноге. Испугавшись подобного исхода, фигурист позволили медикам использовать все возможные способы для спасения его жизни.

«Потом, через какое-то время, я, конечно, об этом жалел. Я не хотел быть инвалидом, жить инвалидом, тем более таким. Хоть руки бы оставили. Но вот, Всевышний послал испытание», — приводит слова Костомарова Пятый канал.

При этом спортсмен подчеркнул, что с печальными мыслями ему помогает справиться супруга Оксана Домина и их дети. Он отметил, что ради семьи надо жить дальше.

В январе 2023 года стало известно о госпитализации Костомарова с пневмонией. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес кому и инсульт. Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать конечности. Несмотря на это, спортсмен не только встал на протезы, но и вернул активные тренировки в жизнь.

Ранее мы писали, что фигурист горько плакал, когда узнал о необходимости ампутации голеней, пальцев на левой руке и кисти правой.