Перенесшая инсульт сестра Ольги Бузовой встретит Новый год в больнице

Семья сестры Ольги Бузовой Анны переживает не лучшие времена. Омрачились и планы женщины на встречу Нового года. Высока вероятность, что ночь на 1 января она проведет в больнице со своим мужем Константином.

35-летняя Анна вышла на связь со своими подписчиками в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ), чтобы рассказать о том, что происходит в ее семье.

«Только близкие знают, какой адский, тяжелый это был год для нас с любимым. Я даже злейшему врагу (хотя у меня таких нет) не пожелаю пройти те испытания, которые мы прошли…», — написала она.

Сестра знаменитости надеялась, что на этом испытания закончатся, но этого не произошло. Неприятности произошли с ее любимым, который находится в больнице. Вполне, возможно, что его не отпустят домой в новогоднюю ночь. Анна не расстраивается из-за такой перспективы и готова во всем поддержать вторую половинку.

«Ну и в конце концов, мы никогда не праздновали Новый год в больнице. Разнообразим наши серые будни, так сказать», — сказала она.

Анна не рассказала о причинах госпитализации. Известно только то, что прошлой весной ее супруг перенес сложную операцию на плече и руке.

Отметим, что в 2020 году Анна Бузова перенесла инсульт. Вскоре звезде удалось полностью восстановиться.

Неприятности со здоровьем случились и у сестры Анны Ольги Бузовой. Недавно она упала и сильно ушибла колено. Подробности читайте в этой статье.